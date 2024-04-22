

Гигаури: Запад должен поддержать Грузию, хотя бы применив санкции, чтобы защитить демократию в регионе

22.04.2024 11:04





«Запад должен поддержать Грузию, хотя бы применив санкции, чтобы защитить демократию в регионе», — пишет в Twitter исполнительный директор «Международная прозрачность – Грузия» Эка Гигаури.



«Демократия находится в опасности, потому что правящая партия и её основатель Бидзина Иванишвили ввели закон по российскому образцу, призванный заставить замолчать гражданское общество и средства массовой информации. Тысячи протестуют против правительственной пропаганды во имя демократии. Запад должен поддержать Грузию, хотя бы применив санкции, чтобы защитить демократию в регионе», — написала Гигаури в соцсети.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





