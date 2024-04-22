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Гигаури: Запад должен поддержать Грузию, хотя бы применив санкции, чтобы защитить демократию в регионе
22.04.2024 11:04
«Запад должен поддержать Грузию, хотя бы применив санкции, чтобы защитить демократию в регионе», — пишет в Twitter исполнительный директор «Международная прозрачность – Грузия» Эка Гигаури.
«Демократия находится в опасности, потому что правящая партия и её основатель Бидзина Иванишвили ввели закон по российскому образцу, призванный заставить замолчать гражданское общество и средства массовой информации. Тысячи протестуют против правительственной пропаганды во имя демократии. Запад должен поддержать Грузию, хотя бы применив санкции, чтобы защитить демократию в регионе», — написала Гигаури в соцсети.
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