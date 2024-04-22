

«Грузинская мечта» намерена согнать своих сторонников к парламенту в поддержку закона об иноагентах

22.04.2024 12:29





«Грузинская мечта» планирует провести 29 апреля всенародное собрание перед зданием парламента Грузии. Об этом говорится в заявлении, распространенном «Грузинской мечтой».



«Проект закона «О прозрачности иностранного влияния» пока находится на рассмотрении. Однако уже сейчас ясно, что в отличие от прошлого года, в этом году радикальной оппозиции удалось ввести в заблуждение лишь небольшую часть наших сограждан.



На пике количество участников акций, организованных политической оппозицией, достигало 9 500 человек. Очевидно, что многомиллионные инвестиции, которые вложили Кезерашвили, Хазарадзе и недобросовестные доноры богатых НПО в усиление радикальной оппозиции, не оправдали себя. Грузинское общество уже настолько политически зрело, что никакие деньги не смогут ввести его в заблуждение.



По данным социологических исследований, сегодня рейтинг «Грузинской мечты» превышает 60 процентов, тогда как единственная оппозиционная партия, которой может переступить барьер, имеет рейтинг лишь 12 процентов. На этом фоне политически обанкротившаяся радикальная оппозиция, богатые НПО и т.н. президент говорит с нами от имени народа, что вызывает справедливое раздражение наших сторонников, абсолютного большинства населения Грузии.



Мы учитываем просьбу наших сторонников и в следующий понедельник, 29 апреля, проводим всенародно собрание перед парламентом Грузии.



Призываем вас, патриотически настроенных сограждан со всей страны, сказать «нет» революции в Грузии за черные деньгами, нападкам на Православную церковь, политической интервенции религиозного содержания, пропаганде ЛГБТ, пропаганде наркотиков, дискредитации государственных институтов, радикализму и финансированию т.н. поляризации.



Мы не можем позволить политически и морально обанкротившемуся политическому меньшинству спекулировать и говорить от имени народа. Покажем всем, где стоит подавляющее большинство грузинского народа, кому дорога правда и истинные европейские ценности, кому дороги наши традиционные национальные ценности – отечество, язык и вера.



Давайте скажем «нет» черным деньгам и скажем «да» прозрачности, истинному европейскому пути, независимой и суверенной Грузии!», - говорится в заявлении.





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