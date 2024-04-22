

Мдинарадзе: Мы требуем и обеспечиваем прозрачность, на этом стоит истинная христианская Европа

22.04.2024 12:45





«Мы требуем и обеспечиваем прозрачность, на этом стоит истинная христианская Европа, сейчас мы видим, что информирование называют российским делом, мы этого не допустим», — заявил в Кутаиси исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе.



«Когда мы говорим о том, что слова Великого Ильи — «Родина, язык и вера», это триада, краеугольный камень отношения грузина к своей родине и своим чувствам. Когда они пытаются в этом что-то изменить, грузинские мужчины и женщины никогда этого не допустят. Когда мы требуем и обеспечиваем прозрачность, демократию и то, что представляет собой истинную христианскую Европу, мы видим, что информированность, прозрачность, ваше право знать все детально, они называют российским делом. Естественно, мы этого не допустим.



То, что можно нашим дружественным странам, можно и нам, и мы это обеспечим. Потому что Грузия – независимое, суверенное государство, имеющее свой гордый характер, до сегодняшнего дня принесшее грузинский язык, нашу страну, нашу веру, а вера принесла грузинскую идентичность, которая никогда не умрет, пока существует мир.



С этой верой, с таким отношением, мы продолжим писать и принимать законы, и я уверен, что ваша поддержка будет решающей в этом, за что я хотел бы вас поблагодарить», — заявил Мамука Мдинарадзе.







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