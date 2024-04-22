

В Грузии конституционно закрепят допустимый возраст вступления в брак — 18 лет

22.04.2024 12:46





Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что в Конституции Грузии будет закреплен допустимый возраст вступления в брак — 18 лет. Об этом он заявил во время всенародного обсуждения конституционных поправок, вносимых, как отмечают в «Мечте», против ЛГБТ-пропаганды в стране.



«В 2017 году было утверждено, что брак — это союз только мужчины и женщины. <> В других странах также были сделаны подобные записи в Конституциях, хотя в качестве альтернативы в разных странах было так называемое «соглашение о гражданском партнерстве» — то есть юридическая форма, которая, по сути, переводит этот союз в такое же правовое измерение.



Цель <нашей> записи состоит в том, чтобы подчеркнуть, что брак и семья — это то, что определено Конституцией, и никакие юридические альтернативы не допускаются.



В то же время разрешенный возраст вступления в брак также утверждается конституционно — 18 лет. В разное время этот возраст менялся, и теперь он будет конституционно закреплен», — заявил Папуашвили.



Напомним, партия власти выносит на всеобщее обсуждение законопроект «О семейных ценностях» — это поправки к Конституции против ЛГБТ-пропаганды, отмечают в «Мечте». 22 апреля их обсуждают в Кутаиси. Дискуссии запланированы в Амбролаури, Озургети, Батуми, Зугдиди и Местия.





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