

Манджгаладзе: Бидзина, деньги и кресло – вот главная троица «Грузинской мечты»

22.04.2024 13:02





Бидзина, деньги и кресло – вот главная троица «Грузинской мечты». Все, кто пытался легитимизировать себя посредством своих сторонников на проспекте Руставели, очень скоро прекратил свое пребывание у власти, - заявил депутат от «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе в беседе с журналистами, откликаясь на заявление «Грузинской мечты» о том, что «29 апреля перед зданием парламента Грузии состоится всенародное собрание».



Он призвал «Грузинскую мечту» оставить в покое лозунг Ильи Чавчавадзе, отметив, что «о вере говорят такие люди, которые и в церкви-то никогда не были».



«Все, кто пытался легитимизировать себя посредством своих сторонников на проспекте Руставели, очень скоро прекратил свое пребывание у власти… Как видно, и у Грузинской мечты» настало такое время, что они настолько не верят в свое нахождение у власти, что им нужно 50 000 насильно приведенных публичных служащих на улице. Никто в обществе не поддерживает этот законопроект [«О прозрачности иностранного влияния»]. Именно мы пойдем путем Ильи, а вы идете путем Бидзины в Россию», - заявил Манджгаладзе.





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