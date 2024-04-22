

Оханашвили: Пропаганда ЛГБТ в нашей стране должна быть запрещена

22.04.2024 13:06





Наша задача - предоставить нашему обществу максимальную информацию о том, с каким правовым регулированием мы имеем дело, - заявил председатель комитета парламента Грузии по юридическим вопросам Анри Оханашвили относительно конституционных поправок против пропаганды ЛГБТ.



В Кутаиси началось общественное обсуждение конституционного законопроекта Грузии «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних», на котором Анри Оханашвили сказал о бойкоте оппозиции, отметив, что это говорит об их ценностях.



По его словам, иной образ жизни не ограничен, однако пропаганда ЛГБТ в Грузии должна быть запрещена.



«Жаль, что целым рядом представителей оппозиции бойкотирована данная дискуссия. Это говорит об их ценностях, о том, что им нечего сказать общественности, однако мы работаем вместе с нашими людьми, чтобы эти вопросы были максимально развернуты в том смысле, что пропаганда ЛГБТ неприемлема. Это, разумеется, не означает грубого вмешательства в чьи-то права или ограничение чьих-то прав. Иной образ жизни не ограничен, но мы считаем, что пропаганда ЛГБТ должна быть запрещена в нашей стране», - заявил Анри Оханашвили.





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