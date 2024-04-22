

Грузия может потерять статус безопасной страны, если примет российский закон - немецкий депутат

22.04.2024 13:21





Германия может лишить Грузию статуса безопасной страны, если «российский закон» будет принят парламентом Грузии.



Как сообщают немецкие СМИ, об этом сообщил член Бундестага, представитель Социал-демократической партии Германии Хельге Линд. Эта партия получила наибольшее количество голосов на последних выборах и поэтому является основной политической силой правительственной коалиции Германии.



«Федеральное правительство Германии внимательно следит за развитием политической ситуации и демократической системы и проверяет, выполняются ли условия», — заявил депутат. Если окажется, что население Грузии должно опасаться преследований, «последствия будут соответствующие».



В прошлом году Германия включила Грузию в список безопасных стран. В результате признания безопасной страной происхождения заявления граждан Грузии о получении убежища в Германии будут рассматриваться в ускоренном порядке, и существует очень низкая вероятность того, что граждане безопасной страны происхождения получат убежище.



Тогда же, наряду с Грузией, этот статус получила и Молдова.



«Оба государства хотят членства в ЕС. В обоих случаях люди, как правило, не подвергаются риску политических преследований. Одно из каждых 10 отклонений заявления о предоставлении убежища [в Германии] исходит из этих двух стран», — заявила министр внутренних дел Германии от Социал-демократической партии Нэнси Фессер.





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