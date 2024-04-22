

Поправки к Конституции Грузии обсуждают в Кутаиси

22.04.2024 14:07





В кутаисском театре имени Ладо Месхишвили сегодня началось обсуждение вопроса о включении в Конституцию Грузии нормы, ограничивающей права ЛГБТ-сообщества. Инициатор изменений – «Грузинская мечта». Дискуссии проходят на фоне гомофобных высказываний, которые представители правящей партии встречают с улыбкой.



В организационную комиссию дискуссии входят представители парламентского большинства: спикер парламента Шалва Папуашвили, лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе, председатель комитета по правовым вопросам Анри Оханашвили, председатель комитета по здравоохранению Заза Ломинадзе, а также Давид Матикашвили, Тенгиз Шарманашвили, Бая Квициани; от оппозиции – член партии европейских социалистов Фридон Инджия.



«Я уверен, что этот закон не будет поддержан радикальными группами оппозиции, потому что их альянс, эта сегментная группа, т.н. сегмент пи*****тов, и на митинге они вместе с оппозицией представляют любовь…», – заявил мэр Харагаули Коба Лурсманашвили.



Кроме того, он назвал оппонентов «объединенной группой пи*****тов и радикалов».



Мамука Мдинарадзе во время этого выступления улыбался, а Шалва Папуашвили призвал выступающих к корректности.



25 марта лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе представил журналистам законопроекты, ограничивающие права ЛГБТ. Если эти изменения будут приняты, права ЛГБТ будут существенно ограничены. В частности:



Усыновить несовершеннолетнего сможет семейная семья (женщина и мужчина) или гетеросексуальный человек;

Любое медицинское вмешательство, связанное со сменой пола, будет запрещено;

Собрания и распространение программ или материалов, «пропагандирующих» однополые пары или медицинские вмешательства, связанные с сменой пола, будут запрещены.

Правящей партии не хватает голосов для принятия конституционных поправок в нынешнем парламенте, однако обсуждения проекта уже начались.



Депутаты собираются встретиться с жителями: в Амбролаури – 23 апреля, Озургети – 24 апреля, Батуми – 25 апреля, Зугдиди – 26 апреля, Местии – 27 апреля.





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