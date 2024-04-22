

Цискаришвили: Иванишвили спланировал искусственную контракцию – так было и в 2003 году

22.04.2024 14:57





Иванишвили спланировал искусственную, ни о чем не говорящую контракцию. Тогда как на другой стороне – общество, молодежь, которая выступает против российского закона, и этот протест естественен. Так было и в 2003 году, когда у единства Шеварднадзе-Абашидзе больше не было ресурсов и людей привезли поездами, что в конечном итоге увенчалось «Революцией роз», - заявил генеральный секретарь «Единого национального движения» Петре Цискаришвили.



По его оценке, протесты последнего периода являются естественным протестом, и он считает, что акция 29 апреля была спланирована правящей партией и почетным председателем «Грузинской мечты» Бидзиной Иванишвили, которая, по его ж оценке, будет ни о чем не говорящей акцией.



Иванишвили планировал искусственное, непрогнозируемое сокращение. А на другой стороне – общество, молодежь, которая выступает против российского закона, и этот протест закономерен. Так было и в 2003 году, когда у единства Шеварднадзе-Абашидзе уже не было ресурсов и людей привезли поездами, что в конечном итоге увенчалось «революцией роз», - заявил генеральный секретарь «Единого национального движения» Петре Цискаришвили.



По его оценке, акции последнего времени являются естественным протестом, и он считает, что акция, намеченная на 29 апреля, была спланирована правящей партией и почетным председателем «Грузинской мечты» Бидзиной Иванишвили, который, по его же оценке, будет ни о чем не говорящей акицей.



«Мы помним период, дни до «Революции роз», когда у единства Шеварднадзе-Абашидзе больше не было ресурсов, и все общество мобилизовалось для спасения реальных результатов выборов, и против фальсифицированных выборов устраивались акции. Они же привезли поездами несколько тысяч человек, в основном из Аджарии, поставили их на Руставели и этим еще больше возмутили общество, особенно город Тбилиси, молодежь, после чего последовали еще более массовые акции, кульминацией которых стало 23 ноября», - заявил Петре Цискаришвили.





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