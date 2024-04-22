

Грузия подаст заявку на проведение финала Лиги чемпионов 2028 года

22.04.2024 14:58





Грузия подаст заявку на проведение финала Лиги чемпионов 2028 года.



Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на заседании правительства.



«Мы внесем заявку на проведение финала Лиги чемпионов 2028 года на новом стадионе. Это будет важным подарком для грузинских болельщиков, у нашей столицы будет уникальный стадион», — сказал Кобахидзе.



Вместе с тем, Ираклий Кобахидзе заявил сегодня, что в Грузии будет построен новый стадион.







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