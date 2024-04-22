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Грузия подаст заявку на проведение финала Лиги чемпионов 2028 года


22.04.2024   14:58


Грузия подаст заявку на проведение финала Лиги чемпионов 2028 года.

Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на заседании правительства.

«Мы внесем заявку на проведение финала Лиги чемпионов 2028 года на новом стадионе. Это будет важным подарком для грузинских болельщиков, у нашей столицы будет уникальный стадион», — сказал Кобахидзе.

Вместе с тем, Ираклий Кобахидзе заявил сегодня, что в Грузии будет построен новый стадион.


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