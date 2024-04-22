

Кобахидзе анонсировал строительство нового стадиона в Тбилиси

22.04.2024 15:01





В Тбилиси начнется строительство нового стадиона, предназначенного для футбола и регби. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на сегодняшнем заседании правительства.



«Мы хотим построить в Тбилиси новый стадион, который по сути будет обслуживать эти два вида спорта, он будет рассчитан на 70 тысяч зрителей, это будет стадион самых высоких, современных стандартов, который позволит нам принимать матчи высокого ранга в нашей столице, в том числе финал Лиги чемпионов. Это будет стадион в британском стиле. Как вы знаете, на стадионах в британском стиле нет беговых дорожек. В такие моменты связь между болельщиками и командой самая эмоциональная. Все это еще больше отражается на успехе команды. Это будет стадион высочайшего уровня. Вероятной локацией станет территория, прилегающая к новому аэропорту. В таких условиях эта территория может развиваться комплексно», — заявил Ираклий Кобахидзе.







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