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Мдинарадзе: Бидзина Иванишвили обязательно будет на народном собрании 29 апреля
22.04.2024 15:36
Г-н Бидзина обязательно будет на акции, это его желание, и он примет участие в акции, - заявил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе, говоря о всеобщем собрании, запланированном «Грузинской мечтой» на 29 апреля.
Кроме того, он исключил конфронтацию между противниками законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» и участниками, намеченной на 29 апреля, поскольку, по словам Мдинарадзе, противники законопроекта не смогут быть в этот день на столичном проспекте Руставели.
«Почему «Национальное движение» анонсирует противостояние? Противников закона о прозрачности там не будет, потому что там будет более 100 тысяч человек, а если кто-нибудь придет для провокации, то полиция отреагирует и удалит таких лиц оттуда. Какая там должна быть провокация?!
Г-н Бидзина обязательно будет на акции, это его желание, и он примет участие в акции.
Это будет очень большая акция, и я призываю всех уважать каждого участника этой акции. Тысячи людей пишут нам в личной переписке, мол, проведите акцию, чтобы показать, сколько нас и что мы можем. Они просят нас об этом в течение этих недель. Это не контракция, а организованная нами акция, имеющая свое название. Это акция, организованная «Грузинской мечтой», и все желающие придут на эту акцию и заявят, что прозрачность не является российской... Акция будет национальной, грузинской и в поддержку европейской политики, которую проводят власти Грузии, и они не отступят от этого ни на шаг», - заявил Мдинарадзе.
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