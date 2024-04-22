

«Характерно для диктаторов, находящихся на краю политического конца» — директор EECMD об акции власти

22.04.2024 16:21





В понедельник, 29 апреля, «Грузинская мечта» проведет контракцию в поддержку принятия «российского закона», она состоится перед зданием парламента Грузии, где с 15 апреля ежедневно проходят массовые митинги с призывом отозвать указанный законопроект. Предположительно 29 апреля в Комитете по юридическим вопросам во втором чтении рассмотрят законопроект «О прозрачности иностранного влияния».



Как заявил Netgazeti исполнительный директор Восточноевропейского центра многопартийной демократии (EECMD) Леван Цуцкиридзе, решение «Грузинской мечты» о проведении данной акции, «характерно для диктаторов, находящихся на краю политического конца».



«Они попытаются организовать свой партийный и административный ресурс. Мы видели много таких акций, когда даже самые непопулярные диктаторы, близкие к своему политическому концу, собирали большое количество людей.



Политически это ничего не значит. Потому что, то, что мы видим сейчас на улицах города, это протест честных, справедливых, мотивированных людей. Что бы «Грузинская мечта» ни организовывала, пыталась показать свое сильное лицо, мы все знаем, в каком они плохом положении, и поэтому я не придаю этой [акции] большой значимости», — говорит Леван Цуцкиридзе.



По мнению Левана Цуцкиридзе, «Грузинская мечта» хочет, чтобы участники мирного протеста допустили ошибки.



«Фактические общественные протесты, которые имели место до сих пор, были чрезвычайно мирными. Такие крупные митинги проходили уже столько дней, и ничего не произошло, и так будет продолжаться, что бы ни делала «Грузинская мечта». С другой стороны, мы видим, что «Мечта» хочет, чтобы протестующие совершили ошибки, сделали что-то не так, чтобы попытаться их запятнать.



Я думаю, что в данном случае они ведут очень неравную борьбу. Если кто и создает сейчас нестабильность в стране, так это сама «Грузинская мечта», предавшая Конституцию и демократический выбор народа. Вот здесь и кроется источник нестабильности. В противном случае, если бы кто-то желал беспорядков или чего-то еще, это уже произошло бы, ведь состоялось столько уже акций, история Грузии за последнее десятилетие такого не помнит», — говорит Леван Цуцкиридзе.



17 апреля 83 депутата парламента приняли в первом чтении «российский» законопроект ограничивающий работу медиа и деятельность гражданского общества. Его принятие в России полностью ликвидировало независимые гражданские организации и СМИ.



Западные партнеры предупреждают власти Грузии, что принятие этого закона помешает интеграции Грузии в Евросоюз.





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