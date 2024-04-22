

Папуашвили: Мы никуда не идем, мы там, где мы есть, и мы в Европе, мы – Европа

22.04.2024 16:27





Мы никуда не идем. Мы там, где мы есть, и мы в Европе. Мы – Европа, - так ответил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на вопрос журналиста: «Грузия идет в ЕС, или куда?»



По словам Папуашвили, стране нужно не идти в каком-либо направлении, а развиваться как экономически, так и институционально.



Кроме того, он ответил на вопрос, перекроется ли Грузии путь в Евросоюз, если будет принят законопроект «О прозрачности иностранного влияния».



«Нам так же говорили, что если вы не освободите Саакашвили, это перекроет путь, это будет «красная линия». Нам говорили, и, кстати, некоторые до сих пор говорят, что если мы не введем санкции против России это будет «красная линия», но мы видим, что Саакашвили сидит в тюрьме, санкции не введены, а нам все равно присвоен статус кандидата. Мы говорим о Европейском союзе, который является союзом равных», - заявил Папуашвили.



Он также ответил на вопрос, разделяет ли он слоган: «Да – Европе, нет – России».



«Конечно. Посмотрите, как можно говорить о разделении или неразделении, когда «Грузинская мечта» является той силой, которая прописала эту ответственность и обязанность властей в Конституции. «Грузинская мечта» - это политическая сила, при которой исторически были достигнуты все успехи, связанные с Евросоюзом, абсолютно все», - заявил Папуашвили, добавив, что «самое главное – чтобы народ, люди были едины и стояли с едиными позициями. Как только мы будем с едиными позициями, с нами все будут считаться, и большие, и малые», - заявил председатель парламента.





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