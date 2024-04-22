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Журналист Rustavi 2 покинул телеканал после протеста против «закона об иноагентах»
22.04.2024 17:00
Журналист Rustavi 2 Давид Цагарели покинул телеканал, лояльный к партии власти, выразив протест против «закона об иноагентах». Об этом он написал в сети Facebook.
Журналист не сообщил деталей, выразил благодарность за «дружбу, сотрудничество, опыт и поддержку» своим коллегам на телеканале.
«С собой уношу много воспоминаний и впечатлений — хороших и плохих! Вдаваться в детали не собираюсь и говорить о причинах <ухода> — тоже. Меня не привлекают ни популизм, ни пошлость.
То, что должно было быть сказанным — сказано. Позиция зафиксирована, смысл <из сказанного> вынесен. <> Рад, что у меня есть своя позиция в отношении ко всему», — пишет журналист.
Цагарели подчеркнул, что когда-нибудь в Грузии должны прекратить приклеивать к гражданам ярлыки в духе «если не нравится одно, то, значит, обязательно поддерживаешь другое».
«Этот закон <об иноагентах> мне также не нравится… Ни один, ни другой!», — подчеркнул в послесловии к своему посту Давид Цагарели.
Отметим, ранее, находясь на одной из акций протеста, который проходит в Тбилиси и других городах Грузии против «закона об иноагентах», журналист опубликовал фото с митинга и зафиксировал свое негативное отношение к инициативе партии власти «Грузинская мечта».
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