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Брюссель пояснил Тбилиси отличие «закона об иноагентах» от директивы ЕС


22.04.2024   18:13


Брюссель пояснил Тбилиси отличие «закона об иноагентах» от директивы ЕС. Пресс-секретарь верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля — Питер Стано подчеркнул, что проект директивы Еврокомиссии (ЕК) — «О прозрачности деятельности по представлению интересов третьих государств» — сильно отличается от законопроекта «Грузинской мечты».

Питер Стано отметил, что представленная ЕК директива была инициирована для поддержки усилий по борьбе с иностранным вмешательством и дезинформацией. И подчеркнул, что проект ориентирован только на те организации, которые осуществляют свою деятельность в интересах третьих стран — то есть, к примеру, на лобби.

Также Стано сообщил, что проект директивы ЕС направлен на гармонизацию подходов между государствами-членами ЕС с целью обеспечения общих стандартов прозрачности в Евросоюзе.

Представитель ЕС указал, что «директива не нацелена на субъекты, получающие иностранное финансирование, и конкретно не нацелена на гражданское общество и средства массовой информации».

В документе, сообщил Питер Стано, содержатся надежные гарантии того, что меры будут соразмерными и что никакие субъекты не будут подвергаться дискриминации или стигматизации.

Предусмотрено и то, что, когда ЕС примет эту директиву, то никто не будет ограничиваться в осуществлении основных прав — таких, как свобода выражения мнений или объединения

«Проект также включает в себя четко определенные надзорные прерогативы независимых национальных институтов и право на эффективный судебный контроль», — поясняет Стано.

В дополнение, представитель Евросоюза отметил, что проект директивы ЕС — это инструмент прозрачности, который не запрещает деятельность и не предусматривает уголовных санкций.

Отметим, 29 апреля «Грузинская мечта» перед зданием парламента Грузии планирует собрать своих сторонников и провести всеобщее обсуждение «закона об иноагентах», говорится в заявлении партии власти. По сути, это — контракция против противников «закона об иноагентах».


Источник: SOVA
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