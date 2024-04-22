

В Мартвили проговорились - им поручили согнать на митинг в Тбилиси 800 человек

22.04.2024 20:15





"Нам поручили привести 800 человек" - об этом заявил председатель Мартвильского горсовета, член "Грузинской мечты" Леван Сурмава журналисту оппозиционного канала "Мтавари архи", который представился членом офиса регионов "Грузинской мечты" и спросил, начали ли они готовить списки для акции.



«Завтра должно быть собрание, и мэр сказал, что он должен нам сообщить, а мы еще не начали [подготовку списков]… сначала надо провести собрание, позвонить представителям села. Поскольку сегодня понедельник, надо определиться с отпусками... Нас назначили 800 человек... По-моему, мы раньше взяли 800 человек, или 700, не помню... Когда мы были на свободе, мы были вместе два раза. .. Нет проблем, мы организуем... В четверг-пятницу у вас будет список имен и фамилий и по номерам машин, кто в маршрутах, как и каким образом». - сказал Сурмава основному каналу.



Напомним, что 29 апреля перед зданием парламента Грузии правящая партия намерена провести "общенародную акцию" в поддержку законопроекта об иноагентах. При этом в правящей партии объяснили проведение акции как массовое требование их сторонников, хотя мало кто сомневается, что на акцию будут согнаны в основном партийный актив и административный ресурс, находящийся в распоряжении "Грузинской мечты".





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