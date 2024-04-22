|
|
|
Министры иностранных дел ЕС выразили обеспокоенность по поводу законопроекта об иноагентах
22.04.2024 21:08
Министры иностранных дел Евросоюза выразили обеспокоенность по поводу закона «О прозрачности иностранного влияния» в Грузии. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции, состоявшейся после встречи глав МИД ЕС.
Жозеп Боррель еще раз заявил, что этот закон несовместим с ценностями Евросоюза.
Вместе с тем, по его словам, Еврокомиссия должна представить отчет о развитии событий, связанных с этим законом.
«Вышеупомянутый закон был внесен в парламент, и правительство Грузии взяло на себя обязательство отозвать этот законопроект и больше не вносить его. Это не исполнено. На прошлой неделе я и комиссар Вархели распространили заявление, в котором подчеркнули, что этот закон несовместим с ценностями ЕС. Повторяю, этот закон несовместим с ценностями ЕС. Европейская комиссия должна представить отчет о развитии упомянутых событий. Мы обеспокоены тем фактом, что этот закон был внесен в парламент», - заявил Жозеп Боррель.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна