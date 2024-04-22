

Министры иностранных дел ЕС выразили обеспокоенность по поводу законопроекта об иноагентах

22.04.2024 21:08





Министры иностранных дел Евросоюза выразили обеспокоенность по поводу закона «О прозрачности иностранного влияния» в Грузии. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции, состоявшейся после встречи глав МИД ЕС.



Жозеп Боррель еще раз заявил, что этот закон несовместим с ценностями Евросоюза.



Вместе с тем, по его словам, Еврокомиссия должна представить отчет о развитии событий, связанных с этим законом.



«Вышеупомянутый закон был внесен в парламент, и правительство Грузии взяло на себя обязательство отозвать этот законопроект и больше не вносить его. Это не исполнено. На прошлой неделе я и комиссар Вархели распространили заявление, в котором подчеркнули, что этот закон несовместим с ценностями ЕС. Повторяю, этот закон несовместим с ценностями ЕС. Европейская комиссия должна представить отчет о развитии упомянутых событий. Мы обеспокоены тем фактом, что этот закон был внесен в парламент», - заявил Жозеп Боррель.





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