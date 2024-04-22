|
|
|
Грузия приветствует соглашение, достигнутое комиссией по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией
22.04.2024 21:28
«Грузия приветствует соглашение, достигнутое комиссией по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией, в связи с началом процесса делимитации границы», – говорится в заявлении МИД Грузии, опубликованном в «Твиттере».
«Грузия заинтересована в обеспечении долгосрочного мира в регионе и подтверждает свою твердую готовность внести свой вклад в процесс восстановления мира и доверия между двумя соседями», — говорится в заявлении.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна