

Грузия приветствует соглашение, достигнутое комиссией по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией

22.04.2024 21:28





«Грузия приветствует соглашение, достигнутое комиссией по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией, в связи с началом процесса делимитации границы», – говорится в заявлении МИД Грузии, опубликованном в «Твиттере».



«Грузия заинтересована в обеспечении долгосрочного мира в регионе и подтверждает свою твердую готовность внести свой вклад в процесс восстановления мира и доверия между двумя соседями», — говорится в заявлении.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





