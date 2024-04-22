

«Повторяю, этот закон несовместим с ценностями ЕС» — Жозеп Боррель о «российском законе»

22.04.2024 22:21





Как заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель «российский закон», который был одобрен парламентом Грузии в первом чтении, несовместим с ценностями Евросоюза.



Об этом Борель заявил сегодня, 22 апреля, на пресс-конференции, состоявшейся после встречи глав МИД ЕС, прошедшей в Люксембурге.



По словам Борреля, министры иностранных дел стран-членов Евросоюза выразили обеспокоенность по поводу «российского закона».



Борель подчеркнул, что правительство Грузии не выполнило своих обязательств, вернув «российский закон», отмененный год назад.



«На прошлой неделе я и комиссар Вархели распространили заявление, в котором подчеркнули, что этот закон несовместим с ценностями ЕС. Повторяю, этот закон несовместим с ценностями ЕС. Европейская комиссия должна представить отчет о развитии упомянутых событий. Мы обеспокоены тем фактом, что этот закон был внесен в парламент», — заявил Жозеп Боррель.





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