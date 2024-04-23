

Акция против законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» пройдет и сегодня

23.04.2024 10:25





Акция против законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» пройдет и сегодня. По заявлению студентов, акция состоится 23 апреля в 19:00.



Вчера студенты сначала собрались у ТГУ, откуда прошли шествием к парламенту. Они провели акцию также на территории, прилегающей к офису «Грузинской мечты», где их встретил коридор полицейских и непосредственно к офису протестующие подойти не смогли.





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