

Представитель Госдепа США: «закон об иноагентах» сдвинет Грузию с пути ЕС

23.04.2024 10:26





Представитель Госдепа США, глава Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда, Роберт Гилкрист заявил, что «закон об иноагентах» сдвинет Грузию с пути ЕС и что Вашингтон по-прежнему глубоко обеспокоен намерениями партии власти в Грузии.



«Что касается «закона об иностранных агентах» в Грузии: США по-прежнему глубоко обеспокоены тем, что, в случае его принятия, это нанесет ущерб гражданскому обществу и организациям, работающим над улучшением жизни граждан Грузии, и этот закон собьет Грузию с европейского пути.



Мы также обеспокоены тем фактом, что этот закон будет препятствовать работе независимых медиа-организаций, которые предоставляют высококачественную информацию гражданам Грузии», — сказал он.



Отметим, 29 апреля «Грузинская мечта» перед зданием парламента Грузии планирует собрать своих сторонников и провести всеобщее обсуждение «закона об иноагентах», говорится в заявлении партии власти. По сути, это — контракция против противников «закона об иноагентах».



Напомним, митинги «Нет — российскому закону!» против инициированного «Грузинской мечтой» законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» начались с 15 апреля. В этот день парламентский комитет по правовым вопросам приступил к обсуждению законопроекта.



Документ предусматривает прохождение регистрации для НПО и СМИ, которые получают более 20% дохода от иностранного государства. Они будут признаны «иноагентами» и использовать специальные «метки» — надпись о том, что их деятельность финансируется зарубежными институтами.



17 апреля законопроект был поддержан 83 депутатами первом чтении на фоне протестов и критики.





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