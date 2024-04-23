

Основатель «Института Евразии» — о конференции ФСБ: это — единодушие и любовь

23.04.2024 10:39





Основатель «Института Евразии» Гулбаат Рцхиладзе прокомментировал проведение конференции ФСБ в Тбилиси, отметив, что это было «грузино-российское единство, единодушие и любовь».



Пророссийское НПО Рцхиладзе стало одним из организаторов тайного форума в гостинице «Тбилиси Палас».



На вопрос, какое лично он имеет отношение к конференции ФСБ в Грузии, Гулбаат Рцхиладзе ответил грузинскому журналисту на русском, что он — «командир корабля».



«Я — командир корабля — да, глава корабля. И там, где я нахожусь, я — начальник», — заявил он.



Напомним, 22 апреля в Тбилиси скрытно прошла конференция «по традиционным ценностям», организованная Национальным исследовательским институтом развития коммуникаций (НИИКР). Сама организация создана ветеранами КГБ, СВР и ФСБ России.



Эксперты из России и Грузии обсуждали тему «Традиционные ценности как фактор сближения стран и народов». Место проведения конференции скрыто. Однако гражданские активисты и участники протеста против «закона об иноагентах» пришли к месту проведения форума и освистали этот факт.



Сообщалось, что одна из участниц побывала в Цхинвали, а значит, нарушила закон Грузии «Об оккупированных территориях». Власти Грузии либо допустили это, либо — «проморгали» этот визит.



Сама конференция взяла старт в Цхинвальском регионе, и организаторы намерены продолжить ее в оккупированных Абхазии и Приднестровье.



Источник: SOVA

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