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Основатель «Института Евразии» — о конференции ФСБ: это — единодушие и любовь


23.04.2024   10:39


Основатель «Института Евразии» Гулбаат Рцхиладзе прокомментировал проведение конференции ФСБ в Тбилиси, отметив, что это было «грузино-российское единство, единодушие и любовь».

Пророссийское НПО Рцхиладзе стало одним из организаторов тайного форума в гостинице «Тбилиси Палас».

На вопрос, какое лично он имеет отношение к конференции ФСБ в Грузии, Гулбаат Рцхиладзе ответил грузинскому журналисту на русском, что он — «командир корабля».

«Я — командир корабля — да, глава корабля. И там, где я нахожусь, я — начальник», — заявил он.

Напомним, 22 апреля в Тбилиси скрытно прошла конференция «по традиционным ценностям», организованная Национальным исследовательским институтом развития коммуникаций (НИИКР). Сама организация создана ветеранами КГБ, СВР и ФСБ России.

Эксперты из России и Грузии обсуждали тему «Традиционные ценности как фактор сближения стран и народов». Место проведения конференции скрыто. Однако гражданские активисты и участники протеста против «закона об иноагентах» пришли к месту проведения форума и освистали этот факт.

Сообщалось, что одна из участниц побывала в Цхинвали, а значит, нарушила закон Грузии «Об оккупированных территориях». Власти Грузии либо допустили это, либо — «проморгали» этот визит.

Сама конференция взяла старт в Цхинвальском регионе, и организаторы намерены продолжить ее в оккупированных Абхазии и Приднестровье.


Источник: SOVA
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