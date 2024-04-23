

Госдепартамент США опубликовал доклад о правах человека в Грузии за 2023 год

23.04.2024 10:47





Госдепартамент США опубликовал доклад о ситуации с правами человека в Грузии за 2023 год.



«В течение года грузины выступали с требованием вступления в Евросоюз. Также прошли масштабные акции общества против законопроекта, который поставил бы под угрозу статус Грузии как кандидата в Евросоюз. В декабре Совет Европы поддержал предоставление стране статуса кандидата, выдав рекомендации в девяти сферах для дальнейшего прогресса, включая демократические выборы, реформы правосудия и улучшение защиты прав человека. Важные вопросы с правами человека включали заслуживающие доверия справки: о пытках или жестоком, бесчеловечном или унижающем достоинство обращении; о произвольных арестах или задержаниях; о серьезных проблемах, связанных с независимостью судебной власти, расследованием и уголовным преследованием, которые были широко расценены как политически мотивированные; о произвольном или незаконном вмешательстве в частную жизнь; о серьезных ограничениях свободы слова и свободы СМИ, включая насилие в отношении журналистов и угрозы насилия; о существенном вмешательстве в свободу мирных собраний и объединений; о серьезной правительственной коррупции; о преступлениях, которые включают насилие или угрозу насилия в отношении представителей ЛГБТ и активистов», - говорится в отчете.



Согласно документу, в связи с нарушениями прав человека правительство предприняло шаги в плане расследования в отношении некоторых должностных лиц, но безнаказанность оставалась проблемой.



Кроме того, в докладе говорится об оккупированных регионах Грузии, в частности отмечается, что в 2023 году оккупированные Россией регионы - Абхазия и т.н. Южная Осетия оставались вне контроля центральных властей, а де-факто власти поддерживались российскими силами.





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