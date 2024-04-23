

Премьер-министр поздравил старейшего госслужащего со 100-летием

23.04.2024 10:59





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поздравил старейшего госслужащего Реваза Капанадзе, который работает в Национальном бюро судебно-медицинской экспертизы уже 76 лет, со 100-летием.



В связи с юбилеем, глава правительства посетил Реваза Капанадзе на работе, пожелал ему здоровья и поблагодарил за многолетнюю работу на государственной службе.



Доктор медицинских наук, профессор Реваз Капанадзе, работает по профессии более семи десятилетий в качестве эксперта департамента гистологической экспертизы Национального бюро судебно-медицинской экспертизы.



Десятилетиями он работал в сфере преподавания и научных исследований. Он воспитал немало поколений профессионалов. С его именем связано более 200 научных работ, учебников. Он был научным руководителем более 15-ти кандидатских и более 10-ти докторских диссертаций.





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