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Премьер-министр поздравил старейшего госслужащего со 100-летием
23.04.2024 10:59
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поздравил старейшего госслужащего Реваза Капанадзе, который работает в Национальном бюро судебно-медицинской экспертизы уже 76 лет, со 100-летием.
В связи с юбилеем, глава правительства посетил Реваза Капанадзе на работе, пожелал ему здоровья и поблагодарил за многолетнюю работу на государственной службе.
Доктор медицинских наук, профессор Реваз Капанадзе, работает по профессии более семи десятилетий в качестве эксперта департамента гистологической экспертизы Национального бюро судебно-медицинской экспертизы.
Десятилетиями он работал в сфере преподавания и научных исследований. Он воспитал немало поколений профессионалов. С его именем связано более 200 научных работ, учебников. Он был научным руководителем более 15-ти кандидатских и более 10-ти докторских диссертаций.
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