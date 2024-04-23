

Кобахидзе встретился с постоянными представителями разных стран при ООН

23.04.2024 11:12





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с постоянными представителями различных стран при ООН.



Разговор на встрече коснулся сотрудничества Грузии и ООН в многостороннем формате. Была подчеркнута важность международного порядка для предотвращения конфликтов, мира и безопасности.



На встрече было уделено внимание ситуации на оккупированных территориях Грузии и политике непризнания. Была отмечена важность резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о ВПЛ с оккупированных территорий для поддержки пострадавшего населения.



Премьер-министр Ираклий Кобахидзе подтвердил приверженность правительства Грузии политике мирного разрешения конфликта.





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