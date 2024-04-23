

Папуашвили: Финансирование ЕС в Грузии не прозрачно

23.04.2024 12:11





Это может не входить в интересы тех, чьи финансы поступают в Грузию непрозрачно, и, к сожалению, финансирование ЕС в Грузии также непрозрачно – я абсолютно уверен, что Жозеп Боррель не читал этот законопроект, - об этом в беседе с журналистами заявил председатель парламента Шалва Папуашвили, откликаясь, в том числе, на заявление Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности. По словам Жозепа Борреля, законопроект «О прозрачности иностранного влияния» несовместим с ценностями Евросоюза.



Как отметил Папуашвили, скрытое финансирование радикальных групп и политических партий в Грузии это неправильное поведение.



«Когда мы говорим о законе о прозрачности, мы должны знать, что это закон, исходящий из интересов грузинского народа. Это может не входить в интересы других, особенно тех, чьи финансы поступают в Грузию непрозрачно, и, к сожалению, финансирование ЕС в Грузии также непрозрачно. Мы знаем примеры, например, «Фонд демократии Европы», который скрывает свое финансирование в Грузии, что как раз противоречит европейским ценностям. К сожалению, в течение года путем коммуникации с различными структурами Евросоюза, я пытался убедить самих представителей Евросоюза, что скрытое финансирование радикальных групп и политических партий в Грузии, отклоняясь от европейских ценностей, является неправильным поступком. К сожалению, не смог, и поэтому нам приходится принимать закон. Не могу ответить вместо других, но проблема в следующем. В действительности есть попытка запретить дискуссию, что является антиевропейским поведением. В действительности имеет место попытка заглушить здравый смысл, что является антиевропейским поведением. В действительности, это попытка вести разговор лозунгами, а не содержанием...



...Я уверен, что Жозеп Боррель не читал этот законопроект, я абсолютно уверен», - сказал Папуашвили.





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