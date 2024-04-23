

Писательница Наира Гелашвили: «Огромное число граждан объявят предателями Родины»

23.04.2024 13:58





Нельзя запретить государству принимать закон. Если вы считаете, что деньги, поступающие в Грузию, должны быть прозрачными, почему вы должны идти против этого? Почему бы не быть прозрачными?



Мы, Центр культурных связей «Кавказский Дом» — неправительственная организация, на нашей странице все прозрачно, есть данные аудита. Нас это не беспокоит. Ни одну из организаций наших единомышленников не беспокоит прозрачность получаемых денег.



Здесь для нас гораздо важнее и совершенно неприемлемо, что каждый заранее объявлен носителем интересов иностранной державы. Сначала был «агент», в первой версии [в марте 2023 года], теперь сделали вид, что его поменяли, указав «носитель интересов иностранной державы», но содержание осталось тем же.



Носитель интересов чужой державы — смысл этого выражения в грузинском языке, в нашей действительности и вообще, означает предатель Родины. И как смеет правительство объявлять предателями столько тысяч людей, занятых в неправительственном секторе?



Их семьи их поддерживают. Представьте себе моральное состояние детей и молодых людей, чьи родители были объявлены изменниками Родины! Это касается и людей, которые участвуют одновременно в разных проектах. Огромное число граждан будут объявлены предателями Родины!



Это самое тревожное. Это именно советский стиль, стиль репрессий, когда большая часть общества объявляется вражеским классом и уничтожается. Они просто говорят: ни следствия, ни суда, ничего. Например, как это происходила во времена СССР.



«Кавказский Дом» — одна из старейших неправительственных организаций. Если никто не писал проекты, то мы их писали. Так что я очень хорошо знаю неправительственный сектор. Я далека от мнения, что все неправительственные организации служат интересам Родины и ни одна из них не подлежит критике. Несколько лет назад я даже написала критическое письмо «Блеск и бедность неправительственного сектора». Но критика – это одно, а стремление искоренить, совершенно другое.



Цель этого закона – окончательно ликвидировать весь неправительственный сектор, чтобы никто не мог поднять голос против деструктивных действий власти.



Проблема крупных ГЭС и офшорных зон делает этот закон весьма сомнительным. Поэтому на всем постсоветском пространстве царящий в Грузии капитализм является диким, без каких-либо правил, каких-либо высоких идей и идеалов. Он маскируется традиционными, над материальными ценностями. На самом деле, его высшая и самая сакральная идея, цель и смысл – это прибыль. Без разницы каким путем: с помощью наркотиков, казино, криптовалюты, отмывания денег, бетонных городов или гигантских гидроэлектростанций, уничтожающих нашу уникальную природу, жизненное пространство.



Как я хочу, чтобы вся молодежь поняла, что эти большие гидроэлектростанции не так безобидны, как утверждает правительство стоящее на службе капитализма. Создателями этого еще с советских времен являются огромные финансовые кланы. А защитников природы, экологов они считают своими главными врагами. Они ненавидят слово «экология», высмеивают и презирают его.



Я думаю, что этот закон в первую очередь ударит по природоохранным организациям. Так когда наше правительство, подарившее на сто лет всю долину Риони турецкой компании, объявило «Стражей долины Риони» и «Зеленую альтернативу», этих замечательных людей, настоящих профессионалов, силой, финансируемой из-за границы. Лишенный всякой креативности, наш хищнически-паразитический капитализм пытается заработать деньги на огромной, бездумной эксплуатации природы и готовит нас к новым экологическим катастрофам. Сколько времени прошло с тех пор, как все экологи сбежали из России?



«Кавказский Дом» пытался и пытается пригласить за круглый стол для разговора об этом законе представителей общества – сторонников и противников закона, чтобы собрать воедино аргументы обеих сторон.



Противники закона выражают готовность к диалогу, но нам не удалось договориться ни с одним из его [закона] сторонников. Они бесконечно повторяют, как мантру, что у нас нет аргументов. Это потому, что диалог не в их интересах. Они уже решили, что любой ценой, даже ценой противостояния и кровопролития, они должны принять этот закон. Это ужасно, в этом скрыта еще большая беда. Если бы это было не так, то они были бы рады предложению диалога.



Я всем существом призываю людей, приглашенных правительством 29 апреля, а также молодежь не следовать уловкам, не идти на противостояние друг с другом. Мы же один народ, один выстрадавший народ. Они будут нас сталкивать друг против друга, а сами получать прибыль. Так было и до сих пор.



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