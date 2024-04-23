

Яго Хвичия: Те, кто приедут на акцию власти - жалкие люди

23.04.2024 14:01





«Жалкие люди не должны подвергаться буллингу. На мой взгляд, те люди, которые приедут на акцию, — это очень жалкие люди, на которых оказывается большое давление со стороны «Коцев», что их привозят для поддержки путинского закона», — заявил член «Гирчи» Яго Хвичия.



По словам Яго Хвичия, «ему жалко этих людей».



«Обещаю, если мы придем к власти, мы никогда не будем поступать так с госслужащими. Я не могу никому советовать потерять работу, но советую одно: всегда берите деньги, но в конце концов обведите 36″, — заявил Яго Хвичия.



Вместе с тем, как заявил Хвичия, если политики не вмешаются, противники «российского закона» повернут эту акцию в свою пользу.



«Ни один человек, которого привезут из региона, не мотивирован так, как протестующие против «российского закона». Поэтому я бы посоветовал политикам не мешать населению Грузии реформировать акцию «Грузинской мечты» 29 апреля, потому что очень высока вероятность, что эти люди, которых здесь соберут «Коци», выйдут и потребуют «нет российскому закону». Я надеюсь на это. Люди, которые приедут на акцию, приедут не для того, чтобы сказать «да» российскому закону. Они приедут по приказу правительства, которое угрожает им потерей работы», — заявил Яго Хвичия.



В заявлении «Грузинской мечты» говорится: «Мы учитываем просьбу наших сторонников и 29 апреля перед зданием парламента Грузии проведем всенародное собрание».





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