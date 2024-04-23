

Протесты, судебный клан, оккупированные регионы – доклад Госдепа о Грузии

23.04.2024 14:16





Государственный департамент США опубликовал доклад о правах человека за 2023 год.



В разделе о Грузии, в частности, указано, что «в течение года грузины выступали в поддержку вступления страны в Европейский союз».



«Также имели место массовые протесты общественности против законопроекта (об иноагентах – ред.), который мог поставить под угрозу предоставление Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС. В декабре Европейский совет проголосовал за предоставление стране статуса кандидата и рекомендовал добиться дальнейшего прогресса в девяти областях, в том числе по демократическим выборам, реформе правосудия и улучшению защиту прав человека».



В документе дана оценка ситуации с правами человека по различным направлениям, есть указание на достоверные сообщения о пытках или жестоком, бесчеловечном или унижающем достоинство обращении; произвольные аресты или задержания; серьезные проблемы, касающиеся независимости судебной власти; а также расследования и судебные преследования, которые широко рассматриваются как политически мотивированные; произвольное или незаконное вмешательство в частную жизнь. Отмечались серьезные ограничения свободы выражения мнений и свободы средств массовой информации, включая насилие и угрозы применения насилия в отношении журналистов; отмечено существенное вмешательство в свободу мирных собраний и ассоциаций, насилие или угрозы насилия в отношении лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров, квиар-групп или интерсексуалов, а также активистов.



В докладе речь идет о ситуации в «оккупированных Россией Абхазии и Южной Осетии, которые оставались неподконтрольными центральному правительству (Грузии), где де-факто власти пользовались поддержкой российских войск».



По информации Госдепа, серьезные проблемы с правами человека в оккупированных регионах включают сообщения о незаконных убийствах и произвольных задержаниях. Речь идет об ограничении свободы передвижения, что особенно актуально в отношении этнических грузин, упоминаются случаи ограничения обучения на родном языке.



В докладе отражено убийство Тамаза Гинтури «российскими оккупационными силами в Южной Осетии», жестокое избиение абхазскими милиционерами в декабре прошлого года гражданина Грузии Темура Карбая, «что привело к его смерти».



В отчете Госдепартамента за 2023 год также упоминается дело бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Согласно документу, что омбудсмен Грузии неоднократно призывал правительство обеспечить своевременное и надлежащее лечение Саакашвили.



Касательно независимости судебной власти в докладе отмечено, что, несмотря на независимость, предусмотренную Конституцией и законом, «правительство не проявляло уважения к независимости и беспристрастности судебной власти в политически чувствительных делах. Судьи не были ограждены от внутреннего и внешнего нажима по политически чувствительным делам или индивидам».



Непрозрачность судебной системы подрывает доверие общественности к судебной системе, подчеркнуто в докладе.



Неправительственные организации назвали группу влиятельных судей «кланом», говорится в отчете. Особенно выделены такие проблемы, как оказание влияния Высшего Совета Юстиции на независимость отдельных судей, манипулирование системой распределения дел, отсутствие прозрачности в деятельности Высшего Совета и изъяны в назначении судей и председателей судов Высшего совета юстиции.



Там же в докладе отмечены случаи, когда правительство ограничивало возможности критики правительства или обсуждения вопросов, представляющих общественный интерес со стороны представителей гражданского общества, политических оппонентов и журналистов. Ника Гварамия, основатель и бывший генеральный директор крупнейшего оппозиционного телеканала «Мтавари архи», находился в тюрьме с мая 2022 года до помилования президентом – 22 июня с 2023. Он был признан виновным в превышении должностных полномочий. В отчете говорится, что омбудсмен, а также международные и местные НПО расценили его арест как политически мотивированный.





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