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Страж суда: Высший совет юстиции выделил 1,3 млн лари на надбавки судьям
23.04.2024 15:05
Организация «Страж суда Грузии» заявила 22 апреля, что Высший совет юстиции на сессии 17 апреля принял решение об определении надбавок судьям, согласно которому в апреле этого года все судьи судов первой и второй инстанции в дополнение к текущей ежемесячной надбавке будут получать 100% должностного оклада в виде надбавки. Всего на надбавки будет потрачено 1,3 миллиона лари.
«Страж суда» заявляет, что вознаграждение судей состоит из должностного оклада и надбавок. В частности, должностной оклад судей определяется статьей 69 Органического закона Грузии «Об общих судах», а надбавки определяются Высшим советом юстиции. «Следует отметить, что размер надбавки или критерии ее определения не установлены законом или иным нормативным актом, а это означает, что Высший совет юстиции может назначить судьям любой размер надбавки», – отмечают в организации.
По заявлению организации, «непрозрачность правил вознаграждения за труд судей дает Высшему совету юстиции широкую свободу действий, что, в свою очередь, увеличивает риск влияния на судью».
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