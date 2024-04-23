

Народный защитник обратился к БДИПЧ/ОБСЕ по поводу законопроекта об отмене гендерных квот

23.04.2024 16:18





22 апреля 2024 года Народный защитник обратился в БДИПЧ/ОБСЕ с просьбой подготовить заключение по законопроекту, касающемуся отмены гендерных квот.



Информацию об этом распространяет офис Народного защитника.



Кроме того, офис омбудсмена призывает парламент Грузии не давать дальнейшего хода законопроекту до тех пор, пока не будут опубликованы выводы Венецианской комиссии и БДИПЧ/ОБСЕ.



«О вышеупомянутом законопроекте общественности стало известно 1 апреля, и в результате обсуждения в ускоренном порядке 4 апреля он был принят уже во всех трех чтениях. Народный защитник отреагировал на законопроект публичным заявлением и оценил его негативно. 17 апреля президент Грузии наложила на законопроект вето и вернула его в парламент с мотивированными замечаниями.



Как известно, на основании обращения мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы доводы по законопроекту также готовит Венецианская комиссия.



Народный защитник Грузии призывает парламент Грузии не давать законопроекту дальнейшего хода, пока не будут опубликованы выводы Венецианской комиссии и БДИПЧ/ОБСЕ, и обеспечить соответствие каждого решения стандартам прав человека», - говорится в заявлении.





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