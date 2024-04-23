

Анна Фотыга: Мы видим попытку установить контроль над грузинским обществом

23.04.2024 16:24





Население Грузии массово против этого [законопроекта «О прозрачности иностранного влияния»], и мы их поддерживаем, - заявила европарламентарий Анна Фотыга в Страсбурге, где проходит совместный брифинг европарламентариев.



По ее оценке, подготовленный закон «разделяет законодательство Кремля и угрожает гражданскому обществу».



«Мы стоим здесь в поддержку Грузии и грузинского народа. В прошлом году мы объединились именно из-за этого вопроса, чтобы проголосовать за статус кандидата для Грузии. Это действительно была оценка воли грузинского народа, его продолжительного стремления присоединиться вновь к западным структурам. В прошлом году мы также видели масштабные выступления грузин против того закона, который называют т.н. российским, потому что он разделяет законодательство Кремля и угрожает гражданскому обществу. Мы видим попытку установить контроль над грузинским обществом. Они пытаются распространить российское влияние в Грузии, и поэтому это не касается только этого конкретного закона. Это тенденция в общем. Как мы видим, население Грузии массово против, и мы их поддерживаем», - сказала Анна Фотыга.



Следует отметить, что европарламентарии провели брифинг вместе с лидером партии «Ахали» Никой Гварамия.





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