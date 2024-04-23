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Лидер политического объединения «Ахали» призывает ЕС ввести санкции против инициаторов «закона об иноагентах»
23.04.2024 16:25
Один из лидеров политического объединения «Ахали» Ника Гварамия призывает ЕС ввести санкции против инициаторов «закона об иноагентах» — представителей «Грузинской мечты» и тех, кто поддерживает этот законопроект, «подрывая демократию» в Грузии. Об этом он заявил в Страсбурге на брифинге с евродепутатами.
Основатель оппозиционного телеканала Mtavari отметил, что Грузия сейчас находится на критическом распутье, а действия партии власти угрожают «не только нашему европейскому пути, но и сути нашей демократии».
Политик заявил, что грузинское правительство находится в союзе с Кремлем.
«В прошлом году мы прошли важный этап, когда Грузия получила статус кандидата. Тем не менее, правительство, которое преследует собственные партийные интересы и является союзником Кремля, последовательно и намеренно игнорирует интересы грузинского народа и делает практически все, чтобы подорвать наш процесс европейской интеграции.
В настоящее время мы наблюдаем тревожные изменения в законодательстве. Эти поправки содержат предложения, вызывающие тревогу, похожие на российский закон об «иностранных агентах», который клеймит позором международные НПО, организации гражданского общества и средства массовой информации», — отметил он.
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