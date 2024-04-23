

Парламент Грузии не будет транслировать публичные дебаты по гомофобным поправкам в Конституцию в прямом эфире

23.04.2024 16:28





Парламент больше не будет транслировать в прямом эфире публичные обсуждения гомофобных поправок к Конституции Грузии.



Как сообщили Netgazeti в пресс-службе парламента, общественное обсуждение, состоявшееся 22 апреля в Кутаиси, транслировалось в прямом эфире, поскольку оно было первым.



По их словам, парламент обязан опубликовать протоколы обсуждений. Однако, как сообщили в пресс-службе парламента, видеозаписи общественного обсуждения будут распространяться вместе с протоколом.



«Грузинская мечта» представила гомофобный законопроект 25 марта. В частности, согласно законопроекту, инициированному правящей партией, поправка коснется статьи 30-ой статьи Конституции, в которой дано определение брака.



Как указано в заявлении «проектом конституционного закона, статья 30 Конституции Грузии дополняется пунктом 3 следующего содержания: «Защита семейных ценностей и несовершеннолетних обеспечивается Конституционным законом Грузии, который является неотъемлемой частью Конституции Грузии».



Вчера, 22 апреля, в Кутаиси начались общественные дебаты касательно указанных изменений, обсуждение транслировалось в прямом эфире. Сегодня, 23 апреля, в Амбролаури состоялось общественное обсуждение поправок, однако оно не транслировалось в прямом эфире.





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