

Аустревичус: Законопроект о т.н. прозрачности иностранного влияния противоречит статусу кандидата Грузии

23.04.2024 16:31





Это правда не европейская практика, мы не просили Грузию это делать, так что это просто не европейский способ двигаться вперед. Это противоречит статусу кандидата Грузии, ставит под угрозу европейский путь страны, - заявил европарламентарий Петрас Аустревичус на пресс-конференции, посвященной вопросу инициированного в парламенте Грузии законопроекта «О прозрачности иностранного влияния».



По его словам, со стороны властей Грузии идет попытка представить принятие данного законопроекта как европейскую практику.



«Власть Грузии пытается представить этот законопроект как западную практику, что нет ничего неправильного и у ЕС есть нечто подобное, и что, представив этот законопроект, Грузия следует лучшей европейской практике. Это неправильно, ничего подобного в связи с этим нет, в ЕС мы не пытаемся контролировать неправительственные организации так, как «Грузинская мечта» пытается сделать это у себя в стране. Так что это правда не европейская практика, мы не просили Грузию делать это, так что это просто не европейский способ двигаться вперед. Это противоречит статусу кандидата Грузии, создает угрозу европейскому пути страны», - сказал европарламентарий.



Следует отметить, что европарламентарии провели брифинг вместе с лидером партии «Ахали» Никой Гварамия.





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