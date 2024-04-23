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Александр Месхи назначен директором Республиканской больницы


23.04.2024   18:48


У Тбилисской республиканской больницы новый директор. Министр здравоохранения Грузии Михаил Сарджвеладзе представил сотрудникам клиники Александра Месхи.

Как отметил Михаил Сарджвеладзе, новый руководитель представит план действий по решению проблем, стоящих перед медучреждением в ближайшем будущем.

Министр здравоохранения пожелал Александру Месхи успехов и выразил полную поддержку от имени ведомства. Новый директор Республиканской больницы поблагодарил Михаила Сарджвеладзе за оказанное доверие и отметил, что будет активно работать вместе с коллективом клиники над преодолением задач, стоящих перед медицинским учреждением.

Александр Месхи – магистр экономики. Имеет многолетний опыт работы в государственном секторе, где в разные годы занимал ведущие руководящие должности.


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