

Кобахидзе: Закон обсуждают политические партии в парламенте, а не кто-то извне

23.04.2024 18:49





«Закон обсуждают политические партии в парламенте, а не кто-то извне, пусть даже партнер, пусть оппозиция будет добра и докажет, что закон не является хорошим», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе относительно законопроекта «О прозрачности иностранного влияния».



По мнению Кобахидзе, именно так в странах проходит демократический процесс.



«Любой европейский политик, когда он делает заявление по поводу закона, принятого парламентом, автоматически включается в политические дебаты. Сегодня Жозеп Боррель участвует в политических дебатах, которые следует вести внутри страны. Выносится ли закон на обсуждение и что подразумевает демократический процесс? Закон обсуждают политические партии в парламенте, а не кто-то извне, пусть даже партнер и друг. Как будет проходить демократический процесс? Во всех странах так – есть парламент, есть большинство и есть оппозиция. Когда идет дискуссия о законе, пусть оппозиция будет добра и докажет, что закон не является хорошим. Что происходит в этом случае? Оппозиция не может доказать, что закон плохой, мы не услышали никаких аргументов», — заявил Ираклий Кобахидзе.



Для справки, по словам Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, министры иностранных дел ЕС выразили обеспокоенность по поводу закона «О прозрачности иностранного влияния в Грузии».





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