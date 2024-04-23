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Виола фон Крамон: Против тех людей, которые хотят преобразовать Грузию по другому пути как можно скорее должны быть введены санкции
23.04.2024 18:50
«Против тех людей, которые хотят преобразовать Грузию по другому пути, трансформировать и строить по российской модели, как можно скорее должны быть введены санкции», — заявила в Страсбурге европарламентарий Виола фон Крамон на совместной пресс-конференции с членами Европарламента Анной Фотыгой, Пятрасом Аустревичусом и лидером партии «Ахали» Никой Гварамия.
По ее словам, «мишенью закона являются те неправительственные организации, которые наблюдают за выборами, выявляют недостатки, фальсификации и злоупотребления на выборах».
«Определенное время неправительственные организации дискредитировались, но теперь в этом плане появляется и фактор преследования», — заявила европарламентарий.
Виола фон Крамон заявляет, что «если против Бидзины Иванишвили будут введены санкции, у него есть рычаги для вывода активов и денег из офшоров, поэтому санкции должны быть введены как можно быстрее».
«Во-вторых, если против Иванишвили будут введены санкции, у Иванишвили есть рычаги для вывода своих активов и денег с офшорных счетов. Это второй закон, за который проголосовали на прошлой неделе. Что мы можем сделать? Я думаю, что мы должны как можно скорее ввести санкции, которые хотят преобразовать Грузию по другому пути, трансформировать и строить по российской модели. Это неприемлемо. Также мы не должны быть обмануты «Грузинской мечтой». Если вы помните последний визит премьер-министра в Берлин. Он больше не мог выносить критику. Он не выдержал критики даже со стороны канцлера Германии и обвинил переводчика в том, что он неправильно перевел текст и выступления. Мы с большим вниманием следим за нынешней ситуацией в Грузии и не позволим «Грузинской мечте» обмануть нас», — заявила Виола фон Крамон.
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