|
|
|
Аустревичус: Мы в ЕС не пытаемся контролировать НПО так, как «Грузинская мечта» хочет это делать
23.04.2024 18:51
По мнению депутата Европарламента Петраса Аустревичуса, заявления правящей партии Грузии о том, что т.н. «российский закон» основан на лучшей западной практике, неверны.
Об этом он заявил на пресс-конференции, состоявшейся сегодня, 23 апреля, в Европарламенте, в которой, также приняли участие соучредитель партии «Ахали» Ника Гварамия и депутаты Европарламента Виола фон Крамон, Анна Фотыга и Раса Юкнявичене.
По словам Аустревичюса, тот факт, что в пресс-конференции принимают участие депутаты Европарламента, представляющие разные партии, показывает, что Европейский парламент посылает Грузии сильный сигнал.
«Мы в Евросоюзе не пытаемся контролировать неправительственные организации так, как «Грузинская мечта» хочет это делать в своей стране. Это не европейская практика, и мы не просили Грузию об этом, так что это просто не европейский способ двигаться вперед, это противоречит статусу кандидата Грузии и создает угрозу европейскому пути страны», – заявил Пятрас Аустревичюс.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна