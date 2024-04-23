

Аустревичус: Мы в ЕС не пытаемся контролировать НПО так, как «Грузинская мечта» хочет это делать

23.04.2024 18:51





По мнению депутата Европарламента Петраса Аустревичуса, заявления правящей партии Грузии о том, что т.н. «российский закон» основан на лучшей западной практике, неверны.



Об этом он заявил на пресс-конференции, состоявшейся сегодня, 23 апреля, в Европарламенте, в которой, также приняли участие соучредитель партии «Ахали» Ника Гварамия и депутаты Европарламента Виола фон Крамон, Анна Фотыга и Раса Юкнявичене.



По словам Аустревичюса, тот факт, что в пресс-конференции принимают участие депутаты Европарламента, представляющие разные партии, показывает, что Европейский парламент посылает Грузии сильный сигнал.



«Мы в Евросоюзе не пытаемся контролировать неправительственные организации так, как «Грузинская мечта» хочет это делать в своей стране. Это не европейская практика, и мы не просили Грузию об этом, так что это просто не европейский способ двигаться вперед, это противоречит статусу кандидата Грузии и создает угрозу европейскому пути страны», – заявил Пятрас Аустревичюс.





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