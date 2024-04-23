

Непропорциональный разгон и другие проблемы — Грузия в докладе Госдепартамента США

23.04.2024 18:54





Госдепартамент США опубликовал доклад по правам человека за 2023 год, в котором перечислены основные проблемы наблюдающиеся в этой сфере в Грузии.



В докладе значительное внимание уделено предпасхальным акциям российского законодательства, которые прошли в марте, а также фактам непропорционального разгона акций протеста и неправомерного применения Кодекса об административных правонарушениях.



В документе также рассматриваются проблемы имеющиеся в судебной системе Грузии, упоминается т.н. «клан судей», политически ангажированные дела и другие темы.



Жестокое, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение, аресты и задержания



В докладе Госдепартамента США подчеркивается, что, несмотря на запрет подобных практик законом и Конституцией, государственные чиновники прибегали к таким методам. Например, приводится доклад Народного защитника за 2022 год, где указано, что прокуратура отказалась расследовать преступления, совершенные сотрудниками правоохранительных органов.



«Это указывает на попытку сокрытия преступлений государственных чиновников», — говорится в докладе Госдепартамента США.



На основании отчета Народного защитника, Госдепартамент США указывает на наличие 419 заявлений о жестоком обращении с заключенными. Отмечается, что, по словам задержанных, применение силы, физического и психологического насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов «особенно проблематично в случае административного задержания».



Что касается дела Михаила Саакашвили, то в отчете приводится доклад Народного защитника Грузии, где упоминается, что омбудсмен неоднократно призывал власти обеспечить своевременное и надлежащее лечение бывшего президента Грузии.



Проблемы в судебной системе



В отчете мы читаем, что, хотя конституция и закон предусматривают независимую судебную власть, правительство не уважает независимость и беспристрастность судебной власти в политически чувствительных делах.



В докладе подчеркивается, что хотя конституция и закон предусматривают независимую судебную систему, правительство не уважало независимость и беспристрастность судебной власти в политически чувствительных делах.



«Судьи были уязвимы для политического давления внутри и за пределами судебной власти в делах, касающихся политически чувствительных вопросов или отдельных лиц. Согласно Индексу верховенства закона World Justice Project, уверенность в том, что судебная система свободна от неправомерного влияния правительства, была низкой», — говорится в докладе.



В том же документе упоминается, что «Офис Народного защитника, Неправительственная коалиция за независимое и прозрачное правосудие и международное сообщество по-прежнему обеспокоены отсутствием независимости судебной власти».



«Они подчеркнули проблемы, в том числе влияние группы судей, в основном состоящей из членов Высшего совета юстиции (ВСЮ) и председателей судов, которые якобы подавляли критические мнения в судебной системе и препятствовали предложениям по укреплению независимости судебной власти. НПО называли эту группу влиятельных, имеющих хорошие связи и нереформистских судей «кланом», — говорится в докладе за 2023 год.



В докладе также указано, что неправительственные организации отметили и другие проблемы, такие как влияние полномочий Высшего совета на независимость отдельных судей, манипулирование системой распределения дел, отсутствие прозрачности в деятельности Высшего совета и недостатки в назначение судей и председателей судов Высшего совета юстиции.



«Некоторые бывшие и действующие судьи публично заявляли, что на них оказывалось давление со стороны вышестоящих судей с целью принятия конкретных решений по конкретным юридическим делам», — отмечается в документе.



Незаконная слежка



Согласно отчету, хотя Конституция и закон запрещают подобные действия, были сообщения о том, что правительство игнорировало эти запреты.



«Например, были сообщения о том, что правительство контролирует политическую оппозицию. Гражданское общество, журналисты и международное сообщество выразили обеспокоенность по поводу системы скрытой слежки со стороны Службы государственной безопасности Грузии, нехватки ее политической нейтральности», — говорится в докладе.



Свобода выражения



В докладе Госдепартамента отмечается, что правительство часто применяло непропорциональную силу для разгона протестов, а также использовало административный кодекс для задержания протестующих. Примером тому является арест активиста, державшего в руках транспарант с измененным именем премьер-министра Грузии. Кроме того, в докладе упоминается арест Эдуарда Марикашвили, главы организации «Демократическая инициатива Грузии», которого задержали только потому, что он держал в руках чистый лист бумаги.



В протокол также включен факт срыва «Тбилиси Прайда» 8 июля, который был вызван нападками участников контракции. Госдепартамент указывает здесь на заявления правозащитников, согласно которым участники контракции и полиция действовали согласованно.



Как указано в отчете, журналисты, неправительственные организации и международное сообщество выразили серьезную обеспокоенность по поводу игнорирования правительством свободы выражения мнений.



В докладе Госдепартамента США основное внимание уделяется постановлению об аккредитации прессы, принятому спикером парламента Шавлой Папуашвили в феврале, «которое налагает дополнительные ограничения на журналистов».



Согласно отчету, в течение года поступали сообщения о жестоких физических нападениях, угрозах, преследованиях и клевете на журналистов, часто без привлечения к ответственности виновных. Здесь был приведен пример нападения на ведущего телеканала «Формула» Мишу Мшвилдадзе.



«Во время мартовских протестов против закона об иностранных агентах сотрудники полиции применили слезоточивый газ, физические и словесные оскорбления в отношении десятков журналистов и операторов. Остальные были арестованы при попытке освещения протестов», — говорится в документе.



Свобода передвижения



В докладе речь идет о ситуации в «оккупированных Россией Абхазии и Южной Осетии, которые оставались неподконтрольными центральному правительству Грузии, где де-факто власти пользуются поддержкой российских войск.



В докладе отражено убийство Тамаза Гинтури «российскими оккупационными силами в Южной Осетии», жестокое избиение абхазскими милиционерами в декабре прошлого года гражданина Грузии Темура Карбая, «что привело к его смерти».



Международные гуманитарные организации сообщили, что большинство из примерно 290 000 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) из оккупированных Россией Абхазии и Южной Осетии хотели вернуться на родину, но не имели никаких гарантий безопасности:



«Жители Абхазии, имевшие грузинское гражданство, не могли пересекать административную линию Абхазии направляясь на подконтрольную территорию или возвращаться по грузинскому паспорту».



В документе также отмечено, что гражданам Грузии, проживающим на территории де-факто республики, не имеющим других документов для пересечения границы, приходилось обращаться за «видом на жительство». Эти документы разрешали гражданам пересекать границу, но в то же время ограничивали права участвовать в выборах на де-факто территории и владеть имуществом.





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