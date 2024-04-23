

НПО: Мирному участнику акции против «закона об иноагентах» вынесен приговор

23.04.2024 18:54





НПО «Центр социальной справедливости» (SJC) сообщает, что мирному участнику акции протеста против российского аналога «закона об иноагентах», по отношению к которому полиция применила физическое насилие, 19 апреля Тбилисский городской суд вынес приговор.



Организация назвала решение суда необоснованным, считая, что оно направлено на запугивание митингующих и подавление акции протеста.



Речь идет об Андро Челидзе, который был задержан полицией под предлогом мелкого хулиганства и оскорбления полицейского. По данным Центра, в момент его задержания и перевода в первый отдел полиции в районе Старого Тбилиси сотрудники того же отдела применили к нему физическое насилие.



«Во время митинга задержанный ругался только в адрес россиян, что полностью подпадает под свободу выражения мнений и не является правонарушением. Вместе с Андро Челидзе на акции был задержан Лука Иремашвили — он пытался снять физическое насилие в отношении задерживаемого <Челидзе> на мобильный телефон», — говорится в заявлении НПО.



На видеозаписи, отмечает Центр справедливости, четко видно, как несколько полицейских применили физическую силу к Андро Челидзе у здания Администрации правительства Грузии: двое полицейских избили участников акции, а остальные — не реагировали на факт.



НПО сообщает, что судья, не имея нейтральных доказательств, только на основании показаний сотрудников полиции, признал Андро Челидзе правонарушителем и применил самое суровое наказание — административный арест.



Кроме того, Апелляционный суд Тбилиси признал жалобу Центра социальной справедливости на тюремное заключение неприемлемой.



НПО объясняет, что в практике Европейского суда по правам человека административное задержание является незаконным, когда суд не приводит четких причин для заключения лица под стражу. Организация считает неоправданной практику необоснованного задержания активистов и применения к ним суровых административных наказаний.



НПО «Центр социальной справедливости» считает, что:



МВД Грузии должно прекратить необоснованные задержания протестующих и обеспечить включение видеокамер на груди полицейского во время общения с гражданами страны;

суды первой и второй инстанций — при отсутствии нейтральных и объективных доказательств должны прекратить административное производство;

служба специальных расследований должна своевременно и эффективно расследовать случаи непропорционального применения силы сотрудниками правоохранительных органов и обеспечить информирование общественности о проводимом расследовании;

омбудсмену Грузии необходимо следить за протестами в окрестностях парламента и активно информировать общественность о необходимости и соразмерности применения силы полицией, а также активизировать усилия в процессе определения количества задержанных лиц и установления их местонахождения;

парламент Грузии должен отозвать инициированный законопроект «О прозрачности иностранного влияния» («закон об иноагентах») и вместо него на деле осуществить реформы в приоритетных направлениях, определенных на пути европейской интеграции.





Источник: СОВА

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