

С сайта посольства Китая в Грузии удалили фото Успенского собора и штата Джорджия

23.04.2024 19:00





Посольство Китая в Тбилиси удалило со своего сайта фотографии, на которых не была запечатлена Грузия.



Из пяти фотографий, представленных на главном баннере сайта, две были сделаны в Китае, еще на двух был запечатлен штат Джорджия в США, на еще одной – Российская Федерация.



После письма грузинской службы Радио Свобода и публикации на эту тему посольство Китая в Грузии удалило со своего сайта фотографии.



На сайте, в частности, были представлены следующие пять (слева направо) иллюстраций низкого разрешения:



Ночной вид на набережную Шанхая;

«Запретный город» Пекина;

Библиотека Капитолия в американском штате Джорджия;

Успенский собор Московского Кремля в России;

Ночной вид штата Джорджия с английской надписью: «Welcome to Georgia».

23 апреля все фотографии были удалены с сайта.



22 апреля Радио Свобода связалось с посольством Китая и спросило, учитывая серьезность отношений между Грузией и Россией, включая оккупацию Россией грузинских территорий и негативное отношение грузинского населения к российскому государству и его символам, а также укрепление отношений между Грузией и Китайской Народной Республикой, считает ли Посольство Китайской Народной Республики целесообразным размещать на своем сайте иллюстрацию Кремлевского собора.



Посольство не дало ответного комментария.





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