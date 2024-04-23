

Евродепутаты за санкции против «людей, которые хотят трансформировать Грузию в Россию»

23.04.2024 19:02





Часть европарламентариев выступает с инициативой ввести санкции против «людей, которые хотят трансформировать, преобразовывать и строить Грузию по российской модели». Об этом заявила в Страсбурге евродепутат Виола фон Крамон на совместной конференции с коллегами Анной Фотыгой и Пятрасом Аустревичусом, а также лидером политического объединения «Ахали» Никой Гварамия.



По словам Крамон, «целью закона (об «иноагентах») являются те неправительственные организации, которые следят за выборами, выявляют недостатки, фальсификации и злоупотребления на голосовании».



«Какое-то время велась дискредитация неправительственных организаций, но теперь в этом плане проявляется фактор преследования», – заявила европарламентарий.



Виола фон Крамон говорит, что, если против основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили и будут введены санкции, «у него есть рычаги для вывода активов и денег из офшоров, поэтому санкции должны быть введены как можно быстрее».



«Это второй закон, за который проголосовали на прошлой неделе. Что мы можем сделать? Я думаю, что мы должны как можно скорее ввести санкции, которые будут направлены против тех людей, которые хотят трансформировать Грузию по российской модели. Это неприемлемо. Также нас не должна обмануть «Грузинская мечта». Если вы помните последний визит премьер-министра в Берлин – он больше не мог выносить критику. Он не выдержал критики даже со стороны канцлера Германии и обвинил переводчика в том, что тот неправильно перевел текст и речь. Мы с большим вниманием следим за нынешней ситуацией в Грузии и не позволим «Грузинской мечте» обмануть нас», – заявила Виола фон Крамон.



Ранее в Европарламенте принимали резолюции с требованием введения санкций против Бидзины Иванишвили. В одной из резолюций говорилось о «деструктивной роли олигарха Бидзины Иванишвили в политике и экономике Грузии, его контроле над правительством и его решениями, в том числе по политически мотивированным преследованиям журналистов и политических оппонентов».





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