

Объединение профсоюзов Грузии выступило против принятия «российского закона»

23.04.2024 19:15





Объединение профсоюзов Грузии выступило с заявлением, в котором раскритиковало т.н. «российский закон», указав на неприемлемость его принятия, так как согласно этому закону, организации финансируемые иностранными донорами, будут считаться агентами иностранного влияния.



«При поддержке партнерских организаций мы восстановили на должностях тысячи незаконно уволенных людей. Как известно, нанять квалифицированных юристов – это большая роскошь, а с наших граждан при этом не взяли ни копейки. Мы предоставили дополнительную информацию об их трудовых правах, правах женщин, других социальных и экономических правах.



Именно при поддержке донорских организаций были внесены изменения в трудовое законодательство на всех этапах, создан исполнительный орган по трудовому законодательству в виде Службы инспекции труда. Это тогда, когда люди массово умирали на рабочих местах из-за отсутствия норм безопасности, о чем наглядно свидетельствует статистика.



Был разработан альтернативный вариант пенсионного законодательства, из которого были учтены несколько наиболее важных для пенсионеров составляющих в действующем пенсионном законе.



Поддержка иностранных доноров важна для профсоюзов для развития исследований, законодательных инициатив, кампаний по повышению осведомленности. Этот процесс продолжается и сегодня. И каждое из этих действий служит только интересам наших граждан», — написано в заявлении Объединения профсоюзов Грузии.



Профсоюзы подчеркивают, что все перечисленные достижения и другая деятельность была направлена на помощь гражданам Грузии, непоколебимой волей которых является европейская интеграция, подкрепленная статьей 78 Конституции Грузии.





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