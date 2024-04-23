Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Армения и Азербайджан начали демаркацию границы


23.04.2024   20:52


Армения и Азербайджан начали демаркацию границы и установили первый пограничный столб.

Информацию об этом распространяют премьер-министр Армении Никол Пашинян и вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев.

«На Тавушско-Газахском участке государственной границы Армения-Азербайджан установлен первый пограничный столб», - написал Пашинян на своей странице в Facebook и опубликовал соответствующее фото.

Вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев подтверждает установку первого пограничного столба и отмечает, что продолжают работать экспертные группы двух стран.

Для справки, на прошлой неделе представители Армении и Азербайджана впервые объявили о предварительной договоренности о делимитации границы в районе восьми приграничных сел.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна