

Армения и Азербайджан начали демаркацию границы

23.04.2024 20:52





Армения и Азербайджан начали демаркацию границы и установили первый пограничный столб.



Информацию об этом распространяют премьер-министр Армении Никол Пашинян и вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев.



«На Тавушско-Газахском участке государственной границы Армения-Азербайджан установлен первый пограничный столб», - написал Пашинян на своей странице в Facebook и опубликовал соответствующее фото.



Вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев подтверждает установку первого пограничного столба и отмечает, что продолжают работать экспертные группы двух стран.



Для справки, на прошлой неделе представители Армении и Азербайджана впервые объявили о предварительной договоренности о делимитации границы в районе восьми приграничных сел.





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