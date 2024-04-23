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Армения и Азербайджан начали демаркацию границы
23.04.2024 20:52
Армения и Азербайджан начали демаркацию границы и установили первый пограничный столб.
Информацию об этом распространяют премьер-министр Армении Никол Пашинян и вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев.
«На Тавушско-Газахском участке государственной границы Армения-Азербайджан установлен первый пограничный столб», - написал Пашинян на своей странице в Facebook и опубликовал соответствующее фото.
Вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев подтверждает установку первого пограничного столба и отмечает, что продолжают работать экспертные группы двух стран.
Для справки, на прошлой неделе представители Армении и Азербайджана впервые объявили о предварительной договоренности о делимитации границы в районе восьми приграничных сел.
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