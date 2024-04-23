

Свен Миксер: Если Грузия примет закон об «иноагентах», ей не следует ожидать, что она сможет стать членом ЕС

23.04.2024 21:50





Грузия является страной-кандидатом, но если она примет закон об «иностранных агентах», ей не следует ожидать, что она сможет стать членом Евросоюза, - заявил европарламентарий Свен Миксер во время дебатов в связи с законопроектом «О прозрачности иностранного влияния».



По его словам, к сожалению, правительство Грузии становится все более нелиберальным и антиевропейским.



«Абсолютное большинство населения Грузии видит свое будущее в ЕС. Нынешняя власть Грузии, правящая партия "Грузинская мечта", также заявляет о желании присоединиться к ЕС. К сожалению, то, что делает "Грузинская мечта", отличается. К сожалению, с точки зрения демократии и верховенства закона Грузия в последние годы отступила. У них есть проблема с базовой свободой, независимостью судебной системы, свободой СМИ. С правами ЛГБТК+. Европарламент и гражданское общество Грузии отметили этот недостаток. К сожалению, власть Грузии становится все более нелиберальной и антиевропейской. К сожалению, закон об "иностранных агентах" - еще один пример того пути, которому, как видно, следует Грузия. Этот законопроект, если он будет принят, ограничит ареал действия гражданского общества, сократит свободу выражения и откроет путь дискриминации. К сожалению, это будет иметь последствия для европейских устремлений Грузии. Грузия является страной-кандидатом, но если она примет закон об "иностранных агентах", ей не стоит ожидать, что она сможет стать членом ЕС», - сказал Свен Миксер.





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