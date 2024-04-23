

Маркета Грегорова: Больно видеть, как Грузия все больше приближается к России

23.04.2024 22:51





Когда одна оккупированная Россией страна, испытывающая нападение, делает все, чтобы приблизиться к европейским ценностям, я имею в виду Украину, ясно, что больнее видеть, как Грузия все больше приближается к России, - об этом заявила европарламентарий Маркета Грегорова в ходе дебатов в Европарламенте в связи с законопроектом «О прозрачности иностранного влияния».



По ее словам, получение статуса кандидата не является перманентным достижением и могут быть финансовые последствия.



«Уважаемые коллеги, год назад многие из нас отметили, что принятие закона об «иностранном влиянии» помешает европейской перспективе Грузии. Однако, получив статус кандидата, власти Грузии нарушили свое обещание и вновь вынесли закон. Вместе с этим в Грузии есть план ограничить права ЛГБТК+. Все это нарушает нормы и ценности ЕС. Позвольте провести одно сравнение. Когда одна страна, оккупированная Россией, которая испытывает нападение, делает все, чтобы приблизиться к европейским ценностям, я имею в виду Украину, ясно, что еще больнее видеть, как Грузия все больше приближается к России. Получение статуса кандидата не является перманентным достижением и могут быть финансовые последствия. Пожалуйста, не отнимайте у своих граждан европейский путь», - сказала Грегорова.





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