Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Между депутатом Давидом Качарава и участниками акции произошло словесное противостояние


23.04.2024   23:05


Между депутатом большинства парламента Грузии Давидом Качарава и участниками акции произошло словесное противостояние.

В частности, словесное противостояние началось в тот момент, когда противники законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» направлялись шествием к представительству ЕС в Грузии.

Участники акции заметили депутата Качарава в автомобиле на проспекте Меликишвили, и спросили, почему он поддержал законопроект «О прозрачности иностранного влияния».

В конце концов, депутат и организаторы акции договорились, что примут участие в публичных дебатах по законопроекту.

«Мы приветствуем обсуждение постатейно. До сих пор мы не увидели ни одного аргумента, почему закон российский.

Если сможете перейти к конструктивному обсуждению, будет хорошо. Мы приветствуем конструктивный разговор. Мы тоже готовы к конструктивному разговору. Встреча будет», - сказал Качарава.

Депутат также прокомментировал заявления депутатов Европарламента и возможные санкции.

По словам Качарава, «заявления отдельных депутатов Европарламента не имеют большого значения».


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна