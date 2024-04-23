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Между депутатом Давидом Качарава и участниками акции произошло словесное противостояние
23.04.2024 23:05
Между депутатом большинства парламента Грузии Давидом Качарава и участниками акции произошло словесное противостояние.
В частности, словесное противостояние началось в тот момент, когда противники законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» направлялись шествием к представительству ЕС в Грузии.
Участники акции заметили депутата Качарава в автомобиле на проспекте Меликишвили, и спросили, почему он поддержал законопроект «О прозрачности иностранного влияния».
В конце концов, депутат и организаторы акции договорились, что примут участие в публичных дебатах по законопроекту.
«Мы приветствуем обсуждение постатейно. До сих пор мы не увидели ни одного аргумента, почему закон российский.
Если сможете перейти к конструктивному обсуждению, будет хорошо. Мы приветствуем конструктивный разговор. Мы тоже готовы к конструктивному разговору. Встреча будет», - сказал Качарава.
Депутат также прокомментировал заявления депутатов Европарламента и возможные санкции.
По словам Качарава, «заявления отдельных депутатов Европарламента не имеют большого значения».
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