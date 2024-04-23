

Еврокомиссар Янез Ленарчич призвал политических лидеров Грузии отозвать законопроект о прозрачности

23.04.2024 23:21





«Я призываю политических лидеров Грузии отозвать законопроект, как это произошло в прошлом году. Очевидно, что это законодательство несовместимо с нормами и ценностями Евросоюза», — заявил еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич в ходе дебатов в Европарламенте, когда излагал позицию Еврокомиссии по проекту закона «О прозрачности иностранного влияния».



По его словам, если упомянутый закон будет принят, это поставит под угрозу прогресс Грузии на пути в Евросоюз.



«У граждан Грузии есть будущее в Евросоюзе. Статус кандидата, который был предоставлен Грузии в декабре прошлого года, сблизил наши отношения как никогда. Наша дверь открыта. Поэтому я призываю грузинских лидеров делать то, что диктуют граждане, и не сбивать Грузию с пути Евросоюза», — заявил еврокомиссар.



По его словам, работа гражданского общества и средств массовой информации жизненно важна для любой демократии.



Как отметил Янез Ленарчич, прозрачность не должна использоваться как инструмент ограничения способности гражданского общества оперировать свободно.



«В отчете о расширении Еврокомиссия подчеркнула работу, которую должна проделать Грузия, в частности — девять шагов. Мы ожидаем, что Грузия, как страна-кандидат в ЕС, будет соблюдать Копенгагенские критерии, которые конкретно требуют защиты демократических принципов, верховенства закона и права человека. В этих областях только существенный и необратимый процесс определяет начало переговоров о вступлении в ЕС и темп этих переговоров. Европейский союз призывает грузинских лидеров способствовать достижению национального консенсуса вокруг цели вступления в ЕС. Для всех политиков главнейшим является важно уменьшить поляризацию, позитивно и конструктивно сотрудничать друг с другом и с гражданским обществом. Расширение ЕС является успешным, когда вся страна подкрепляет эту цель. Это также стратегический выбор любой страны, решившей встать на этот путь. Это обязательство соответствовать не только нашим нормам, но и нашим ценностям», — заявил еврокомиссар.







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